DT Valverde hará cambios ante Tottenham pero avisa que Barcelona "respeta" Liga Campeones

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, durante una conferencia de prensa en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Barcelona, España, Diciembre 10, 2018 REUTERS/Albert Gea

MADRID (Reuters) - El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo que su equipo “respetará la competición” cuando reciba el martes al Tottenham Hotspur en su partido final por la fase de grupos de la Liga de Campeones, un choque al que llega sin urgencias tras haberse asegurado un lugar en los octavos de final.

Barca será primero del Grupo B sin importar el resultado de su partido ante el elenco inglés, que comparte el segundo lugar con el Inter de Milán. Tottenham necesita sacar un mejor resultado que el equipo italiano -que chocará ante el eliminado PSV Eindhoven- para avanzar a octavos.

Valverde admitió que hará cambios, pero destacó que su equipo será competitivo.

“Mañana seguramente habrá algún cambio, porque no se me escapa que estamos clasificados y daremos respiro a algunos jugadores (...) Por ejemplo, no entra en mis planes hacerle jugar dos partidos a Luis Suárez, que está con molestias. Seguro que no juega”, dijo Valverde el lunes en rueda de prensa.

“Enfrente tenemos un rival que se lo está jugando todo. El Inter no tiene nada que temer. Miraremos por lo nuestro e intentaremos ganar con los que jueguen. Es un partido importante porque el rival es importante y la competición también lo es”, agregó.

Barcelona derrotó 4-2 al Tottenham en Londres.

“Nuestra intención es salir a ganar el partido, como ya hemos hecho otras veces. Nos hemos ganado por méritos propios no jugarnos nada hoy (...) Respetamos la competición y queremos ganar”, agregó.

Reporte de Joseph Cassinelli; Editado en español por Javier Leira