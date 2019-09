Como entrenador, no hubiera querido que Neymar volviera, dice Del Bosque

5 sep (Reuters) - El exseleccionador español Vicente del Bosque ha dicho que no habría traído a Neymar de vuelta a La Liga si hubiera sido entrenador del Barcelona o del Real Madrid, a pesar de reconocer las extraordinarias cualidades del brasileño como jugador.

FOTO DE ARCHIVO: El exseleccionador de España, Vicente del Bosque, durante una sesión de entrenamiento en el complejo deportivo Marcel Gaillard en Saint Martin de Re, Francia el 15 de junio de 2016. REUTERS/Albert Gea

El Barcelona mantuvo varias reuniones con el París St Germain para traer al brasileño de vuelta al Camp Nou dos años después de que abandonara el club para unirse al equipo francés por un precio récord de 222 millones de euros (unos 245 millones de dólares).

Pero los dos clubes no lograron llegar a un acuerdo antes de que se cerrara la ventanilla de traspasos el 2 de septiembre, y el director deportivo del PSG, Leonardo, afirmó que el campeón español no había igualado el precio que pedía el club galo.

Leonardo también reconoció que su club había hablado con el Real Madrid sobre el delantero.

Neymar ha marcado 51 goles con el PSG, pero sus dos temporadas en Francia se han visto empañadas por graves lesiones en momentos clave de la campaña.

También tuvo una disputa en el campo con su compañero de equipo Edinson Cavani por decidir quién se encargaba de los lanzamientos de penaltis.

“Creo que era bueno para la liga española que viniera, pero si yo fuera de algún club, no lo habría traído. Igual que digo que es un jugadorazo, no me cae bien por otras cosas”, dijo Del Bosque a la cadena de televisión española Estudio Estadio.

Del Bosque, que ganó la Copa del Mundo de 2010 y la Eurocopa de 2012 como seleccionador de España y dos títulos de la Liga de Campeones como entrenador del Real Madrid, también criticó a Neymar por la forma en que abandonó el Barcelona en 2017.

“Con el Barcelona se ha portado regular. O mal. O muy mal”, añadió.

“Si haces una encuesta dentro del barcelonismo seguramente habría más de un cincuenta por ciento reacio a que volviera. Por algo será”, dijo.

Información de Richard Martin; Traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid