Liga Premier domina nominaciones a la oncena ideal de FIFPro

Imagen de archivo de Sergio Ramos, Dani Alves, Marcelo, Luka Modric, N'Golo Kante, Eden Hazard, Kylian Mbappe, David De Gea y Raphael Varane después de ser nombrados en el World XI de la FIFA y FIFPro junto a Michael Ballack, Ronaldinho e Idris Elba durante la gala de los Premios The Best de la FIFA en el Royal Festival Hall, Londres, Reino Unido. 24 de septiembre, 2018. Action Images via Reuters/John Sibley