Cuando no anotaba me quería pegar un tiro, dice Gabriel Jesús tras tripleta en Liga de Campeones

Foto del miércoles del delantero del Manchester City Gabriel Jesús marcando ante Dinamo Zagreb por la Liga de Campeones. Dic 11, 2019 Action Images via Reuters/Matthew Childs

12 dic (Reuters) - Gabriel Jesús, delantero del Manchester City que esta semana superó la marca de 100 tantos en su carrera, dijo que durante un tiempo se presionó demasiado para anotar y que la carga de una racha sin goles le resultó muy difícil de asumir.

El atacante estuvo más de 700 minutos sin marcar, durante 10 partidos entre octubre y noviembre a nivel de clubes y de selección, periodo que coincidió con una serie de malos resultados para el City.

“Honestamente, el mes pasado no fue bueno para mí y no estaba contento”, dijo Jesús, según los periódicos británicos The Telegraph y The Independent. “Jugué nueve o 10 juegos y no anoté, así que no estoy contento con eso”.

“No puedo hablar de lo que le pasa a otros jugadores, solo puedo hablar de mí, pero cuando no estoy contento conmigo mismo quiero pegarme un tiro en la cabeza, es difícil (...) Siempre pienso ‘tengo que anotar’ porque estoy jugando para un gran club en grandes competiciones con grandes jugadores”.

Jesús es el segundo delantero del City, detrás de Sergio Agüero, y admitió sentirse frustrado a principios de esta temporada cuando Pep Guardiola lo dejó en el banco para darle minutos al argentino.

Pero el brasileño ha sido titular en las últimas semanas, por una lesión de Agüero, y el jugador de 22 años recuperó el toque goleador al marcar cinco veces en sus últimos tres juegos, incluida una tripleta en la victoria del miércoles 4-1 sobre Dinamo Zagreb en Liga de Campeones.

“Estoy en una competencia mano a mano con Sergio, una competencia amistosa”, agregó Jesús. “Cuando juega espero que marque, siempre quiero que ayude al equipo y a sus compañeros. Cuando juego, él hace lo mismo, lo cual es increíble”.

“Tengo que aprender de él porque ha marcado mucho para el club y durante su carrera, pero estoy feliz de alcanzar 101 goles en mi carrera”.

