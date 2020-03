Guardiola dice que partidos sin público por coronavirus no tienen sentido, es preferible no jugar

10 mar (Reuters) - El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, cree que los partidos de fútbol en Inglaterra pronto tendrán que jugarse en estadios vacíos debido al brote de coronavirus, aunque destacó que preferiría que sean pospuestos a que sean sin público.

Ligas de toda Europa han decidido jugar a puertas cerradas, por lo que Guardiola dijo que es cuestión de tiempo antes de que los partidos en Inglaterra se vieran afectados.

“Ya está pasando en Italia, la liga está suspendida y en España los juegos ya son a puerta cerrada”, dijo Guardiola el martes en rueda de prensa. “Creo que va a pasar aquí”.

“¿Tiene sentido jugar al fútbol sin espectadores? Nosotros hacemos nuestro trabajo para ellos. Si la gente no puede venir al estadio, no tiene sentido jugar. Haremos lo que nos digan, pero no me gustaría jugar sin público ni en Champions (con Real Madrid) ni en la Premier”, dijo el DT en rueda de prensa.

El City, escolta del Liverpool en la Liga Premier, recibe el miércoles a Arsenal.

Reporte de Simon Jennings en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira