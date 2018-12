Agüero es duda en Manchester City para el partido del martes con Watford

El jugador argentino del Manchester City Sergio Agüero celebra un gol ante el Olympique Lyonnais en un partido de la Liga de Campeones celebrado en el Groupama Stadium de Lyon, Francia. 27 noviembre 2018. Action Images vía Reuters/John Sibley

(Reuters) - El delantero del Manchester City Sergio Agüero es duda para el partido del martes contra Watford por la Liga Premier mientras se recupera de una lesión muscular, dijo el entrenador Josep Guardiola.

Agüero, el máximo goleador del City en la liga con ocho tantos, se perdió la victoria del sábado 3-1 en casa sobre Bournemouth, y Guardiola no quiere agravar el problema físico del delantero de 30 años pensando en el ajetreado programa de partidos del equipo en diciembre.

El español dijo el lunes en rueda de prensa que no sabía si el argentino estaría disponible para el viaje a Vicarage Road.

Guardiola también tomará una decisión a último momento sobre el mediocampista Oleksandr Zinchenko, quien se lesionó la nariz contra Bournemouth, mientras que Kevin De Bruyne continúa de baja mientras se recupera de una lesión de rodilla.

“Tenemos otro entrenamiento por delante, así que no puedo dar una respuesta ahora. De Bruyne no está listo. Los otros dos no lo sé en este momento”, sostuvo el DT.

El City, líder del torneo, visitará el sábado a Chelsea y también jugará este mes con Everton, Crystal Palace, Leicester City y Southampton antes del encuentro con Liverpool del 3 de enero.

Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; editado en español por Javier Leira