Muere a los 81 años Gordon Banks, portero campeón del mundo con Inglaterra en 1966

(Reuters) - Gordon Banks, el portero que ayudó a Inglaterra a ganar la Copa del Mundo en 1966, murió a los 81 años, informó el martes en un comunicado el Stoke City, su exclub.

Imagen de archivo de Gordon Banks en el Palacio del Kremlin, en Moscú, Rusia, el 1 de diciembre de 2017 REUTERS/Maxim Shemetov

Banks disputó 73 partidos con Inglaterra entre 1963 y 1972 e hizo casi 200 apariciones para el Stoke antes de que su carrera como jugador terminara debido a un accidente automovilístico que lo hizo perder la vista en un ojo.

Considerado como uno de los mejores arqueros de la historia, Banks probablemente será recordado por la espectacular atajada que hizo para negarle un gol a Pelé en el Mundial de 1970, la que más tarde se conoció como la “parada del siglo”.

“Con gran tristeza anunciamos que Gordon falleció en paz en la madrugada”, dijo el Stoke en su sitio web oficial. “Estamos devastados por perderlo, pero tenemos tantos recuerdos felices y no podríamos estar más orgullosos de él”.

Banks jugó todos los partidos de Inglaterra en el Mundial de 1966, incluida la victoria 4-2 sobre Alemania Occidental en la final jugada en Wembley, la única vez que la selección inglesa ha ganado el título planetario.

Sin embargo, cuatro años después, en México, realizó una de las atajadas más destacadas en la historia de los mundiales durante un partido de la fase grupos en el que Brasil venció a Inglaterra por 1-0.

En esa ocasión, Pelé se elevó de gran forma para conectar de cabeza un centro desde la derecha de Jairzinho. El cabezazo del astro brasileño parecía gol, pero con una gran reacción el portero inglés impidió el 2-0, enviando la pelota al tiro de esquina.

Treinta y ocho años más tarde, Pelé viajó a Stoke para inaugurar una estatua a Banks y recordó esa atajada.

“Desde el momento del cabezazo, estaba seguro de que había entrado”, dijo el para muchos mejor futbolista de la historia.

“Ya había comenzado a saltar para celebrar el gol. Luego miré hacia atrás y no podía creer que no hubiera entrado. Anoté más de mil goles en mi vida, y de la cosa que la gente siempre me habla es del que no anoté”, sostuvo el brasileño en esa ocasión.

Banks, nacido en Sheffield, comenzó su carrera en el Chesterfield en 1958 y al año siguiente se fue al Leicester City. Jugó su primer partido con Inglaterra en 1963, cuatro años antes de unirse al Stoke.

Banks se retiró en 1973 después del accidente automovilístico, cuando solo tenía 33 años, pero cuatro años más tarde volvió a jugar en Estados Unidos con el Fort Lauderdale Strikers.

Peter Shilton, otro histórico exportero de Inglaterra, dijo en Twitter. “Estoy devastado, hoy perdí a mi héroe. Nuestras condolencias a su familia, RIP Gordon”.

Reporte de Simon Jennings en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme