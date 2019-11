Guardiola quiere quedarse en el Manchester City

23 nov (Reuters) - Pep Guardiola ha dicho que no renunciará como entrenador del Manchester City al final de la temporada, aunque fracase en su intento de ganar su tercer título consecutivo de la Premier League.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, hace un gesto a los aficionados después del partido con el Liverpool en el estadio Anfield en Inglaterra. 10 de noviembre de 2019.

El City ha caído al cuarto puesto de la tabla, con una derrota hace dos semanas por 3 a 1 ante el líder, el Liverpool, que dejó al equipo de Guardiola a nueve puntos de la cima.

“¿Por qué la gente debería pensar que no soy feliz aquí? ¿Porque perdimos en Anfield o porque he perdido tres partidos esta temporada? Esa es una extraña razón para decir que no estoy contento o satisfecho de estar aquí”, dijo a periodistas.

Guardiola cumplirá su cuarto año en el City al final de esta campaña, igualando su estancia en el Fútbol Club Barcelona.

Tras batir los récords de goles marcados y de puntos con el City en las dos últimas temporadas, el entrenador español ha declarado que disfruta del reto de intentar derrocar al Liverpool.

“Me encanta estar en esta posición”, dijo Guardiola, que tiene contrato con el City hasta el final de la temporada 2020-21.

“Si ellos (los responsables del club) deciden que los resultados están empeorando, entonces tomarán una decisión, eso es normal”.

Antes del partido del sábado contra el Chelsea, Guardiola dijo que la brecha significa que sus jugadores no tienen espacio para más errores.

“En el deporte no se gana siempre. Forma parte de la normalidad. La gente dice: ‘se ha escapado, se acabó’, pero la gente, los expertos, todos ellos, tienen que recordar que estamos en noviembre”, añadió.

“Hasta mayo, somos los campeones y queremos defenderlo hasta el final.”

