Eriksen, dispuesto a dejar el Tottenham por nuevos desafíos

(Reuters) - El mediocampista danés Christian Eriksen dijo estar dispuesto a dejar el Tottenham Hotspur para enfrentar un nuevo desafío en otro club durante la próxima temporada.

Eriksen, quien llegó a los “Spurs” proveniente del Ajax en agosto de 2013, ha sido una figura clave en el equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, que viene de caer ante el Liverpool en la final de Liga de Campeones.

“Siento que estoy en una etapa de mi carrera en la que me gustaría probar algo nuevo”, dijo Eriksen, de 27 años, al periódico danés Ekstra Bladet.

“Tengo el más profundo respeto por todo lo que está sucediendo en el Tottenham y no sería algo negativo quedarme. Pero también he dicho que me gustaría probar algo nuevo (...) Espero que se decida algo este verano (boreal)”, añadió Eriksen, a quien le queda un año más de contrato con los “Spurs”.

Informes de medios de comunicación españoles han vinculado al mediocampista con un traspaso al Real Madrid, que busca renovar su plantel después de una temporada decepcionante en la que terminó tercero en la liga española y fue eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones.

