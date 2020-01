Kane sufre desgarro, será baja varias semanas en Tottenham

Imagen de archivo del atacante del Tottenham Hotspur, Harry Kane, junto al DT del equipo, José Mourinho, al salir lesionado en el partido por la Liga Premier ante el Southampton, en Southampton, Inglaterra - Enero 1, 2020 REUTERS/Ian Walton. SÓLO PARA USO EDITORIAL

LONDON, 3 ene (Reuters) - Los peores temores del entrenador del Tottenham Hotspur, José Mourinho, se hicieron realidad el viernes, cuando el club confirmó que el delantero Harry Kane sufrió un desgarro durante la derrota de esta semana ante Southampton.

Kane, quien anotó 27 goles para los Spurs e Inglaterra esta temporada, se vio obligado a retirarse en la caída 1-0 el miércoles después de lesionarse el tendón de la corva izquierda.

Mourinho dijo el viernes que creía que las noticias serían malas cuando habló con la prensa antes del choque de tercera ronda de la Copa FA con Middlesbrough el domingo.

Más tarde, el club dijo que Kane había sufrido un desgarro, una lesión que generalmente significa alrededor de un mes fuera de las canchas.

“Si me preguntas si creo que serán buenas o malas noticias, estoy más por malas noticias”, dijo Mourinho cuando se le preguntó sobre Kane. “La forma en que Harry salió del campo, no lo pensó dos veces, no le tomó ni dos segundos darse cuenta de la gravedad de la situación”.

“Cada minuto de cada partido que no esté lo extrañaremos, pero no quiero llorar todo el tiempo”, agregó el DT.

La falta de Kane será un duro golpe para Tottenham, que está a seis puntos del Chelsea, que marcha cuarto.

“Todo el mundo sabe la importancia de Harry en el equipo. Es irreemplazable”, dijo Mourinho.

