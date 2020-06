Kane será titular en Tottenham ante Man Utd tras seis meses fuera

El delantero del Tottenham Hotspur Harry Kane cruza el campo antes del partido del Grupo B de la Champions League entre el Tottenham Hotspur y el FC Bayern Munich.

LONDRES, 18 jun (Reuters) - El delantero Harry Kane será titular el viernes en el choque de Tottenham Hotspur por la Premier League en casa ante Manchester United tras una ausencia de seis meses, dijo el entrenador José Mourinho.

Son Heung-min y Moussa Sissoko, quienes al igual que Kane sufrieron lesiones graves antes de que el torneo fuera suspendido hace tres meses, también estarán ante el United.

La noticia es un gran impulso para el Tottenham, que busca revivir sus esperanzas de clasificar a la Liga de Campeones tras caer al octavo lugar en la clasificación.

Kane se rompió un tendón en los isquiotibiales el 1 de enero, mientras que Son sufrió una fractura en un brazo contra Aston Villa en febrero. El mediocampista Sissoko se sometió a una cirugía de rodilla en enero.

“Los que tuvieron cirugías, Kane, Son y Sissoko, se recuperaron y están listos para jugar”, dijo Mourinho el jueves en una rueda de prensa celebrada a través de Zoom.

“Kane está trabajando extremadamente bien, puedo decir que no hay problemas, va a comenzar el juego. ¿Tendrá 90 minutos, 80, 70, 60? No lo sé. Solo el partido lo dirá”, señaló. “¿Está en su mejor forma? No lo sabemos. Ha pasado seis meses sin jugar,, pero es un profesional increíble”.

Reporte de Martyn Herman. Editado en español por Javier Leira