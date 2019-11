Liverpool debe mostrar actitud en ataque y una defensa perfecta para ganarle al City: DT Klopp

Imagen de archivo del entrenador del Liverpool inglés, Jürgen Klopp, durante un partido por la Liga de Campeones ante el KRC Genk, en Liverpool, Inglaterra. Noviembre 5, 2019 Action Images vía Reuters/Lee Smith

8 nov (Reuters) - Liverpool debe mostrar actitud en ataque y no cometer ni un error en defensa si quiere ganarle el domingo en Anfield al Manchester City, campeón defensor de la Liga, dijo el entrenador Jürgen Klopp.

El Liverpool, que lidera el torneo, está invicto en 11 partidos esta temporada y le lleva seis puntos de ventaja al City. El equipo de Klopp no ha perdido en sus últimos 43 encuentros como local y chocará con un City que ha ganado 11 de sus últimos 12 choques fuera de casa.

“Si no eres valiente contra Man City, no tienes opciones ni siquiera de sumar un punto. Hay que crear, pero los relevos y la defensa deben ser perfectos”, sostuvo Klopp.

“Será un partido interesante. Nosotros tratamos de adaptarnos a lo que hace el oponente y asegurarnos de que no pueda hacer eso. Puede llevar a otras cosas, como que no puedas ser tan creativo, que no puedas ser tan ofensivo”, agregó.

Liverpool enfrentará a su ex jugador Raheem Sterling, quien ya ha marcado 18 goles para el City e Inglaterra desde agosto, pero Klopp dijo que el jugador de 24 años no es la única amenaza del City.

“Sterling siempre es una gran amenaza y siempre está mejorando. Es un futbolista fantástico”, dijo el DT alemán. “No puedo decir nada malo sobre él, (es) sobresaliente. Desafortunadamente, no es la única amenaza, ese es el problema que tenemos”.

Klopp confirmó que el defensa central Virgil van Dijk y el mediocampista Jordan Henderson están recuperados, pero sostuvo que Joel Matip, Nathaniel Clyne y Xherdan Shaqiri siguen lesionados.