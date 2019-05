Kompany dejará el Manchester City y fichará por el Anderlecht belga como jugador-entrenador

Imagen de archivo del capitán del Manchester City, Vincent Kompany, celebrando la consecución de la Copa FA ante el Watford en el estadio de Wembley, Londres, Reino Unido. 18 mayo 2019. REUTERS/David Klein

LONDRES, 19 mayo (Reuters) - El defensa belga Vincent Kompany anunció el domingo que dejará el Manchester City y fichará por el Anderlecht de su país como jugador-entrenador, tras ayudar al club celeste a ganar la Liga Premier y a convertirse en el primer equipo que conquista el trébol a nivel local en Inglaterra.

Kompany, de 33 años, deja el City tras haber ganado cuatro títulos ligueros, dos Copas FA y cuatro Copas de la Liga. Jugó 360 partidos en todas las competiciones y anotó 20 goles.

“Acabamos de ver el final de una temporada increíble. Mi undécima como ‘blue’. No puedo creer que esté escribiendo esto, pero... también es mi última como ‘blue’”, escribió el capitán del City en una carta abierta a los aficionados en su página de Facebook.

“El Manchester City me ha dado todo. He intentado devolver todo lo que he podido. ¿En cuántas ocasiones tiene uno la posibilidad de cerrar tan bien un capítulo tan importante, representando a un club con una historia y tradición tan grandes?”, agregó.

“Ha llegado el momento de irme”, indicó.

El defensa central dijo en la segunda parte de su misiva, publicada poco después, que buscará un nuevo reto en el Anderlecht.

“Elegí ser agradecido con el pasado, pero seguir siendo ambicioso y enfocado hacia el futuro. Durante los tres próximos años desempeñaré el papel de jugador-entrenador del RSC Anderlecht”, comentó.

“Es la decisión más apasionada pero racional que jamás he tomado. Como futbolista, nací y fui criado en el Anderlecht. Desde que tengo seis años he estado con este club. (...) Quiero compartir mi conocimiento con las nuevas generaciones púrpuras. Con eso, también pondré un poco de Manchester en el corazón de Bélgica”, señaló.

Reporte de Nick Mulvenney en Sídney y Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano