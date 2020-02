Guardiola está abierto a extender su contrato con el City más allá de 2021

MANCHESTER, Inglaterra, 22 feb (Reuters) - El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha dicho que está dispuesto a prolongar su estancia en la Premier League más allá de 2021, año en el que terminará su actual contrato, a pesar de que el club se enfrenta a una posible suspensión de dos años en la Liga de Campeones.

FOTO DE ARCHIVO: Pep Guardiola, durante el partido del Manchester City contra el West Ham United en el estadio Etihad de Manchester, Reino Unido, el 19 de febrero de 2020. REUTERS/Phil Noble

La semana pasada el City fue vetado de la competición europea durante las dos próximas temporadas y multado con 30 millones de euros (32,53 millones de dólares) por la UEFA tras una investigación sobre presuntas infracciones de las normas de juego limpio financiero.

Guardiola, que esta semana declaró que no tiene motivos para dejar el club al final de la temporada, dijo que tomará una decisión sobre su renovación después de hablar con el presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, “al final de la temporada o en la mitad de la próxima “.

“Estoy trabajando con jugadores excepcionales y tengo la sensación de que nos siguen al 100%. Sé que no es fácil trabajar con nosotros, conmigo, pero estoy contento”, dijo Guardiola a la prensa.

“Esa es la única razón por la que, cuando me muevo de un lugar, siempre es porque pienso que puedo ser más feliz que el lugar en el que estaba antes”.

“Tenemos unos dueños increíbles y mantenemos una buena relación, así que creo que no será un problema que ambas partes se entiendan, si decidimos quedarnos tres años más o permanecer el tiempo que estemos juntos”.

Guardiola, que nunca ha pasado más de cuatro años en sus anteriores clubes (el Fútbol Club Barcelona entre 2008 y 2012 y Bayern de Múnich entre 2013 y 2016), firmó una extensión de su contrato de un año con el City en 2018, una decisión de la que dijo no arrepentirse.

“Lo importante es que no me he arrepentido ni un segundo de haber venido aquí y de haber prolongado el contrato”, añadió. “Al final los resultados dictan nuestro trabajo. (...) Todo entrenador ha sido despedido, todo entrenador tiene problemas, todo entrenador tiene buenos y malos momentos.

“Yo no soy diferente. No me arrepiento ni un momento de la decisión que tomamos juntos, quiero terminar este contrato y después ya veremos.”

($1 = 0.9223 euros)

Información de Rohith Nair desde Bengaluru; editado por Ken Ferris; traducido por Darío Fernández en la redacción de Gdansk