Pellegrini no espera drástico cambio en los Spurs el sábado bajo el mando de Mourinho

21 nov (Reuters) - El DT del West Ham United, Manuel Pellegrini, cree que la llegada de José Mourinho a la banca del Tottenham Hotspur no tendrá un impacto inmediato en el estilo de juego del club, pero reconoció que el portugués dejará su sello en el equipo.

El West Ham del chileno Pellegrini recibe el sábado a los Spurs, unos pocos días después de que el club del norte de Londres despidiera a Mauricio Pochettino debido a que marcha en el puesto 14 de la Liga Premier.

“Mourinho está a cargo del equipo por dos días así que no creo que pueda cambiar demasiado, jugarán de forma similar” a lo que venían haciendo, dijo Pellegrini a periodistas.

Mourinho reemplazó al despedido Pellegrini como técnico en el Real Madrid en 2010, pero el chileno aseguró que no había resentimiento hacia el portugués y sólo se enfoca en evitar que su equipo siga cayendo en la tabla de posiciones.

West Ham, en el lugar 16 de la Premier, no ha ganado un partido de la liga desde que derrotó al Manchester United en septiembre, cuando los “diablos rojos” justamente eran dirigidos por Mourinho, y busca sacudirse de una racha de dos partidos perdidos consecutivos.

“No es mi amigo pero tampoco mi enemigo. Quizás pienso de manera distinta, pero no es mi enemigo. Todos tienen sus opciones de jugar fútbol de la manera que quieran”, agregó Pellegrini. “El Tottenham tiene un muy buen equipo, con jugadores importantes. No se puede saber que pasó allí, pero los resultados no fueron los que solían tener”.

