DT Pochettino dice que espera quedarse en Tottenham al menos cinco años más

LONDRES, 4 oct (Reuters) - El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, rechazó hablar el viernes sobre su futuro en el club londinense y dijo que espera quedarse muchos años más en el equipo del norte de la capital británica.

Los Spurs fueron vapuleados 2-7 en casa por el Bayern Munich en el partido de Liga de Campeones disputado el martes, pero el DT argentino aseguró que la derrota le obligará a él y a sus jugadores a trabajar más duro y recuperar “sus mejores sensaciones”, ojalá en el partido que jugarán el sábado a domicilio en Brighton por la Liga Premier.

“El lunes era el mejor y después del martes soy el peor”, dijo a la prensa. “Esa es la realidad cuando uno pierde y no puede defenderse. Creo que en cinco años y medio hemos hablado de mi futuro en cada conferencia de prensa. Espero (...) pasar cinco años más aquí, por lo menos”.

“El fútbol es un juego para disfrutarlo y cuando no ganas es difícil hacerlo, pero no puedes crear un drama”, agregó Pochettino. “Y no vamos a crear un drama”.

El DT reconoció que la derrota del martes fue dura de aceptar, pero no se mostró demasiado preocupado por el estado de forma de su equipo, aunque solo ha ganado dos de los últimos nueve partidos en todas las competiciones y marcha sexto en el campeonato local, a 10 puntos del líder Liverpool.

“Tenemos que seguir adelante y estar preparados”, dijo Pochettino. “No puedes irte a casa a llorar y pasar tres días encerrado en tu habitación. Hay que moverse rápido, esa es la clave. Tenemos que estar todos juntos. Ser fieles a nuestras ideas y ser más fuertes que antes”.

