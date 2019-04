Pellegrini culpa a las lesiones de la irregularidad del West Ham esta temporada

El entrenador del West Ham United Manuel Pellegrini en un enfrentamiento frente al Burnley por la Liga Premier en Londres, nov 3, 2018. Action Images via Reuters/Adam Holt IMAGEN SOLO PARA USO EDITORIAL

(Reuters) - El entrenador del West Ham United, Manuel Pellegrini, culpó a las lesiones de las irregulares actuaciones de su equipo en la Liga Premier esta temporada, pero aún cree posible una improbable clasificación a la Liga Europa.

Las lesiones de jugadores como Andriy Yarmolenko, Manuel Lanzini y Jack Wilshere le han quitado a Pellegrini opciones durante esta campaña, en la cual los “Hammers” marchan en la undécima posición con 42 puntos en 33 partidos.

“Si me preguntas si es una buena temporada (...) antes del final, no estamos luchando contra el descenso con un promedio de cinco o seis jugadores que no han estado disponibles”, dijo el chileno a reporteros antes del partido del sábado por la Liga Premier ante el Manchester United.

“Desde ese punto de vista, no es una mala temporada. Para mí, la razón más importante de cualquier irregularidad es la cantidad de jugadores que no pudimos usar. Esa es la única razón por la que no pudimos hacerlo mejor (...) Todavía tenemos una posibilidad matemática para (clasificar a torneos de) Europa y debemos intentarlo”, agregó.

El delantero Andy Carroll, quien se perdió los primeros cuatro meses de la temporada, estará más tiempo marginado de las canchas luego de someterse a otra operación de tobillo.

En tanto, el mediocampista Samir Nasri es duda para el duelo del sábado por un problema muscular, pero Pellegrini recibió mejores noticias sobre Wilshere, quien se está recuperando de una lesión en un tobillo que lo ha mantenido sin jugar desde diciembre.

“Wilshere está casi listo”, dijo el exentrenador del Real Madrid. “Jugó un partido por la sub 23 la semana pasada y ahora jugará otro. Esperemos que la próxima semana esté al 100 por ciento”, concluyó.

Reporte de Shrivathsa Sridhar. Editado en español por Rodrigo Charme