Chileno Sánchez no se arrepiente de su paso por el Manchester United

(Reuters) - El flamante delantero del Inter de Milán Alexis Sánchez no se arrepiente de su paso por el Manchester United pese a un decepcionante período en el club de la Liga Premier, aunque se mostró desconcertado por su falta de minutos en Inglaterra.

Sánchez llegó al Manchester United procedente del Arsenal en enero de 2018 pero no logró causar el impacto que había logrado en los “gunners”, marcando sólo cinco goles en 45 apariciones en todas las competiciones del club.

El chileno de 30 años y ex jugador del Barcelona llegó al Inter a finales de agosto con un préstamo por una temporada.

“Estoy muy feliz de haber ido al Manchester United. Siempre lo dije. Es el club más ganador de Inglaterra”, aseguró Sánchez a la BBC.

“Quería ir allá y ganarlo todo. No me arrepiento de haber ido allá (...) fue feliz en el United también, pero siempre le dije a mis amigos ‘quiero jugar’”, agregó. “A veces jugaba 60 minutos y después no jugaba el siguiente partido y no sabía por qué”.

Sánchez llegó al United tras marcar 80 goles en 166 partidos en el Arsenal, pero tuvo problemas para replicar su mejor forma en Old Trafford.

“Cuando fui al Arsenal fue fantástico, estaba feliz allí, pero el United estaba creciendo en ese momento, estaban comprando jugadores para ganar algo”, aseguró.

El DT del United, Ole Gunnar Solskjaer, no hizo jugar a Sánchez en los partidos de pretemporada y los tres primeros juegos de la temporada, pese a que el atacante había ayudado a Chile a alcanzar las semifinales de la Copa América.

“Me sentí bien. Estuve bien en la Copa América. Después de eso, (no jugar en los partidos de pretemporada) dependía del entrenador hacerme jugar. Tienes que preguntarle a él”, dijo.

