Final de Copa Libertadores entre River y Boca se jugará 9 de diciembre en Madrid

ASUNCIÓN (Reuters) - El partido final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, suspendido la semana pasada por incidentes violentos en Buenos Aires, se jugará en el estadio del Real Madrid el domingo 9 de diciembre, confirmó el presidente de la Conmebol.

Foto del jueves del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en una rueda de prensa en Luque. Nov 29, 2018. REUTERS/Jorge Adorno

El organismo rector del fútbol sudamericano puso fin así a días de incertidumbre luego de la postergación del encuentro y la decisión de jugarlo en un escenario fuera de Argentina por falta de seguridad.

“La elección de la administración es que este partido se va a disputar con ambas hinchadas en la ciudad de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu (...) el domingo 9 a las 20:30 (hora local)”, dijo el jueves Alejandro Domínguez en una conferencia de prensa en las afueras de Asunción.

“Entendemos que la ciudad de Madrid alberga todas las necesidades”, agregó el dirigente, quien destacó el gran número de aficionados argentinos que residen en esa ciudad europea.

Previamente, el tribunal de disciplina de la Conmebol rechazó un reclamo de Boca para ser declarado ganador del partido, pero sancionó a River por los incidentes en los alrededores del estadio Monumental que afectaron a varios jugadores de su histórico rival.

El tribunal dijo que River deberá jugar dos partidos organizados por la Conmebol a puertas cerradas a partir del 2019 y le aplicó una multa de 400.000 dólares.

Boca dijo luego de conocer el fallo que no compartía los argumentos del tribunal por lo cual recurrirá a la cámara de apelaciones de la Conmebol y, eventualmente, al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), cuyas decisiones son inapelables.

“El club insiste en que, habiendo quedado acreditado con pruebas concluyentes el brutal ataque (...) en las inmediaciones y hasta el portón de ingreso del estadio Monumental, no cabe otra sanción que la solicitada en nuestras presentaciones”, sostuvo el comunicado.

Un dirigente de Boca dijo a Reuters que el equipo se presentará porque, pese a que no comparte la decisión, no se arriesgará a una fuerte sanción económica y deportiva que la Conmebol podría imponerle en caso de no jugar.

El partido estaba inicialmente previsto para el sábado 24, pero se suspendió luego de que un grupo de hinchas violentos de River atacó el autobús que trasladaba a la delegación de Boca y provocó heridas a varios futbolistas. Fue reprogramado para el domingo, pero la Conmebol volvió a posponerlo.

“El mundo está pidiendo un ejemplo de caballerosidad, de deportivismo y de los valores que trasmite el deporte (...) el fútbol no es violencia”, agregó Domínguez y añadió que uno de los motivos para la elección de Madrid es porque estaba entre las 10 ciudades más seguras del mundo.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró más temprano el jueves que su país trabajaba para organizar el evento. [L2N1Y41XJ]

La nueva fecha garantizará que el campeón de la Libertadores pueda competir en el Mundial de Clubes de este año, que comienza el 12 de diciembre en Emiratos Árabes Unidos. El representante de Conmebol juega su primer partido en el torneo el 18 de diciembre.

El partido de ida disputado en el estadio de Boca terminó 2-2.

