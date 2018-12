RPT-ACTUALIZA 2-FÚTBOL-River vence 3-1 a Boca en tiempo suplementario y conquista Copa Libertadores en Madrid

(Repite nota transmitida en la noche. Texto sin cambios)

Por Richard Martin y Ramiro Scandolo

MADRID/BUENOS AIRES, 9 dic (Reuters) - River Plate conquistó el domingo la cuarta Copa Libertadores de su historia, tras vencer en tiempo suplementario por 3-1 a Boca Juniors, en una vibrante final entre los clásicos equipos argentinos disputada en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

El colombiano Juan Fernando Quintero a los 109 minutos y Gonzalo Martínez a los 120 cambiaron el rumbo del partido, tras el 1-1 en los 90 minutos de la revancha en Madrid y luego del empate 2-2 en el partido de ida en “La Bombonera” de Buenos Aires.

El inicio de la prórroga estuvo marcada por la expulsión del colombiano Wilmar Barrios de Boca, producto de la segunda amonestación por una infracción sobre Ignacio Fernández.

“Lo que logré en este club es lo más lindo del mundo”, dijo “Pity” Martínez, quien confirmó que no seguirá en River luego del Mundial de Clubes. “Fuimos el único equipo que estuvo en la cancha, el único que intentó. Jugamos todo el tiempo en el campo de ellos”, añadió al canal Fox Sports.

Los “xeneizes” abrieron el marcador de un partido reñido a los 44 minutos gracias una gran definición del goleador Darío Benedetto, luego de un pase largo del uruguayo Nahitan Nández.

River mejoró en el segundo tiempo y logró la igualdad a los 68 minutos por intermedio de su goleador Lucas Pratto, tras una buena jugada entre Ignacio Fernández y Exequiel Palacios.

En el tiempo suplementario, el equipo “millonario” aprovechó la superioridad numérica por expulsión de Barrios y revirtió el marcador gracias a un gran remate de Quintero desde afuera del área y una escapada sin oposición de Martínez cuando Boca estaba buscando la igualdad.

En los últimos minutos del partido el mediocampista ‘xeneize’ Fernando Gago tuvo que dejar el campo de juego aunque su equipo no tenía más cambios. “Se lesionó, no sé cuán grave. Salió porque no podía jugar más”, dijo su técnico Guillermo Barros Schelotto en una conferencia de prensa.

Más tarde, fuentes del club confirmaron a Reuters que Gago sufrió una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna derecha, un inconveniente que tuvo en dos oportunidades en la pierna izquierda y por el que deberá ser sometido a una intervención quirúrgica.

CELEBRACIONES

Miles de simpatizantes los dos clubes más populares del fútbol argentino dieron color a las tribunas del estadio del Real Madrid, tras la suspensión por actos de violencia callejera previo al partido revancha que iba a disputarse el 24 de noviembre en el “Monumental”.

Por tal motivo, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), como ente rector del fútbol de Sudamérica, dispuso que el encuentro se jugara en el exterior y eligió Madrid entre otras varias alternativas.

Buenos Aires y las principales ciudades del país austral tuvieron festejos de domingo en las calles, dada la trascendencia del cotejo.

Para River Plate se trata de la cuarta Copa Libertadores de su historia, tras las conquistas en 1986, 1996 y 2015, ésta última también con Marcelo Gallardo como entrenador.

Con el triunfo, River igualó la marca de Estudiantes de La Plata en el cuarto puesto de los clubes que lograron más Libertadores, aún por detrás de los siete títulos de Independiente de Avellaneda, los seis que ganó Boca y los cinco que posee Peñarol de Montevideo.

Para el técnico Gallardo fue el noveno título en cuatro años al frente del club “millonario” y el cuarto duelo decisivo que supera al clásico rival, luego de la Sudamericana 2014, la Libertadores 2015 y la Supercopa Argentina 2018.

El ganador clasificó como representante sudamericano al Mundial de Clubes organizado por la FIFA, que se disputará entre el 12 y el 22 de este mes en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Los representantes de las restantes confederaciones que también ingresaron son Real Madrid (España), Chivas de Guadalajara (México), Esperance Sportive (Tunes), Kashima Antlers (Japón), Al Ain FC (EAU) y Wellington FC (Nueva Zelanda).

El campeón de la Libertadores accederá directamente en semifinales y enfrentará el 18 de diciembre al ganador del duelo previo entre Wellington y el local Al Ain.

Reporte adicional de Jorge Otaola desde Buenos Aires; Editado por Silene Ramírez