Liga Europa celebra sorteo de cuartos de final y semifinales

Vista general del sorteo de cuartos de final y el trofeo de la Liga Europa de la UEFA en Nyon, Suiza. 10 de julio, 2020. UEFA Pool/Handout via REUTERS

10 jul (Reuters) - La UEFA celebró el viernes en su sede de Nyon, Suiza, el sorteo de los cuartos de final y semifinales de la Liga Europa.

Los partidos de vuelta de octavos de final se jugarán en los estadios de los clubes originales, mientras que dos cruces en los que no se llegó a disputar la ida -Inter de Milán vs Getafe y Sevilla vs AS Roma- se celebrarán en un encuentro único en Alemania.

Así quedan los encuentros de cuartos (10-11 agosto en Alemania):

* Wolfsburgo o Shakhtar Donetsk contra Eintracht Frankfurt o Basel

* Manchester United o LASK contra Istanbul Basaksehir o Copenhagen

* Inter de Milán o Getafe frente a Rangers o Bayer Leverkusen

* Olympiakos o Wolverhampton Wanderers ante Sevilla o AS Roma

Las semifinales se disputarán el 16-17 de agosto en Alemania.

Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano