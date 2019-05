Liverpool es uno de los mejores equipos que he enfrentado como DT: Guardiola

Foto de archivo de los entrenadores de Manchester City, Pep Guardiola, y Liverpool, Juergen Klopp, en un choque entre ambos equipos por la Liga Premier. Ene 3, 2019 REUTERS/Phil Noble

6 mayo (Reuters) - El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo que el Liverpool es uno de los mejores equipos que ha enfrentado en su carrera como técnico, en momentos en que ambos clubes mantienen una cerrada lucha por el título de la Liga Premier.

El Liverpool tiene una ventaja de dos puntos sobre el campeón defensor, pero los dirigidos por Guardiola tienen un partido menos y se pondrán al día cuando enfrenten al Leicester City en casa más tarde el lunes.

Los “Reds” han perdido solo una vez en la liga esta temporada y también están en las semifinales de la Liga de Campeones, una gran campaña de un equipo que según Guardiola se asemeja al Barcelona que ganó un triplete en la campaña 2014-2015.

“En mi carrera como técnico, he jugado contra equipos increíbles”, dijo Guardiola a The Telegraph. “Hay dos (equipos) que fueron ‘Wow’: uno es el Barcelona de Luis Enrique, con Neymar, (Lionel) Messi y (Luis) Suárez en la delantera. El otro es este Liverpool. Creo que son los dos mejores equipos que he enfrentado como entrenador”.

Guardiola también elogió la capacidad de su equipo para meterse en la carrera por el título cuando se encontraba a siete puntos del líder en enero.

“Cuando estás a siete puntos, podrías haber dicho ‘ya está’, y solo pensar que ya lo hicimos la temporada pasada”, agregó Guardiola. “Hicimos lo contrario de eso”.

“La diferencia es el Liverpool. Hemos hecho el mismo trabajo (que la temporada pasada). Es increíble lo que hemos hecho, pero tendrá más sentido si somos capaces de ganar la Liga Premier”.

