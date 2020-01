Keita y Milner serán baja en Liverpool ante Tottenham por lesión: DT

El mediocampista del Liverpool recibe atención médica en la cancha durante un partido contra el Everton. Enero 5, 2020. Action Images via Reuters/Carl Recine

10 ene (Reuters) - Los mediocampistas James Milner y Naby Keita serán baja el fin de semana cuando Liverpool visite a Tottenham Hotspur por la Liga Premier, dijo el viernes el entrenador Jürgen Klopp.

En tanto, el DT alemán confirmó que Xherdan Shaqiri está recuperado para jugar y que Dejan Lovren y Fabinho volverán a entrenar la próxima semana.

“James y Naby no están disponibles. Ambas son lesiones musculares, por lo que no sabemos qué tan rápido se darán las recuperaciones”, sostuvo Klopp en rueda de prensa. “Por supuesto no estarán bien para este fin de semana, ni para la próxima semana, pero luego ya veremos”.

Liverpool lidera el torneo con comodidad, con 58 unidades sobre 60 posibles y 13 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor antes del partido del sábado con los “Spurs”.

Reporte de Hardik Vyas en Bengaluru. Editado en español por Javier Leira