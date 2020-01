Liverpool alcanza acuerdo de equipamiento con Nike, abandona a New Balance

7 ene (Reuters) - Liverpool informó el martes que firmó un acuerdo de varios años con Nike como su nuevo proveedor de indumentaria desde la temporada 2020-21, en reemplazo de New Balance.

New Balance llevó a los tribunales a Liverpool el año pasado, alegando que el club quería llegar a un acuerdo con Nike una vez que el vínculo entre ambos finalizara en mayo de 2020.

New Balance, proveedor oficial de la indumentaria de Liverpool desde la campaña 2015-16, dijo que se le debería haber permitido igualar la oferta de Nike.

Sin embargo, el club argumentó con éxito que New Balance no podía igualar la oferta de Nike respecto al marketing y la distribución, y el juez dictaminó que la oferta de New Balance era “menos favorable” para el club que la de su competidor.

“Damos la bienvenida a Nike a la familia LFC como nuestro nuevo proveedor oficial de indumentaria y esperamos que sea un socio increíble para el club (...) a medida que continuamos expandiendo nuestra base de seguidores”, dijo el director gerente y director comercial del club, Billy Hogan, en un comunicado. “Nike refleja nuestras ambiciones de crecimiento”.

“Nos gustaría agradecer a New Balance por su apoyo en los últimos años y les deseamos lo mejor para el futuro”, agregó Hogan.

Nike será el proveedor oficial de ropa del club para los equipos de hombres, mujeres y academias a partir del 1 de junio, señaló.

