"Aún no soy un galáctico", dice Hazard

BARCELONA, 30 sep (Reuters) - El delantero del Real Madrid Eden Hazard considera que necesita mejorar para ser considerado un “galáctico” tras un flojo comienzo de temporada, en el que no ha marcado ni dado asistencias en su nuevo equipo.

Foto del lunes del centrocampista del Real Madrid Eden Hazard en rueda de prensa. Sep 30, 2019 REUTERS/Juan Medina

El extremo belga se incorporó este verano proveniente del Chelsea en medio de la renovación del Madrid tras la desastrosa temporada 2018-19.

Hazard es considerado el sustituto de Cristiano Ronaldo en el Madrid, tras la partida del máximo goleador de todos los tiempos del equipo a la Juventus en el verano de 2018.

“Aún no soy un galáctico, tengo que ser yo quien lo demuestre”, dijo Hazard a periodistas el lunes antes del choque contra Brujas por la Liga de Campeones.

“Tengo que ser yo el primero que demuestre que puedo ser el mejor del mundo (...) y dar el máximo no solo en los partidos, también en los entrenamientos”.

Tras publicar algunos medios que llegó a la pretemporada con sobrepeso, Hazard sufrió una lesión muscular antes del inicio de la temporada y no pudo hacer su debut en el Madrid hasta el 14 de septiembre, en la victoria 3-2 sobre Levante.

El jugador de 28 años ha disputado tres partidos como titular desde entonces, pero está lejos de su mejor forma.

“Me siento bien, es cierto que la gente espero mucho de mí y yo también y personalmente lo puedo hacer mejor”, sostuvo. “No todo es perfecto, pero somos primeros en Liga. Yo quizás tenga un poco de retraso por la lesión, pero espero dar el máximo en los próximos partidos”.

“Ahora me siento al cien por cien, ya no estoy lesionado, me falta que marque goles y cuando empiece a marcar y a hacer buenos partidos va a ser mucho más sencillo. Creo que falta un gol o una asistencia para empezar a remontar”.

El Madrid perdió su primer partido de la Liga de Campeones 3-0 ante Paris St. Germain y quiere recuperarse contra el Brujas en el Santiago Bernabéu el martes.

El entrenador Zidane defendió a Hazard en declaraciones de cara al choque. “A mí me pasó lo mismo cuando llegué en el 2001 y yo estaba muy tranquilo. Sabía que iba a funcionar con el tiempo. Fue peor cuando llegué a Italia. Allí tardé tres meses”, dijo el excentrocampista.

“Sé que Hazard va a ser importante. Saldrá adelante. No estoy preocupado. Va a triunfar aquí porque es muy bueno”.

Editado en español por Laura Hijón y Javier Leira