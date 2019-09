Zidane, frustrado por la creciente lista de lesionados en el Real Madrid

Imagen de archivo del entrenador francés del Real Madrid, Zidedine Zidane, en un partido de La Liga contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuan, Sevilla, el 22 de septiembre de 2019. REUTERS/Marcelo Del Pozo

BARCELONA, 24 sep (Reuters) - El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane expresó su frustración por la creciente lista de lesiones del conjunto blanco esta temporada, después de conocerse que el defensa Ferland Mendy se perderá el miércoles el encuentro de Liga contra el Osasuna en el Santiago Bernabéu.

El Madrid ha tenido un comienzo de temporada accidentado y con Mendy son ya 10 jugadores los que han sufrido problemas musculares hasta la fecha.

En el caso del lateral francés, es la segunda vez que se lesiona desde que llegó del Lyon en la pretemporada.

“No estoy preocupado, me molestan las lesiones musculares porque no quiero a mis jugadores lesionados”, dijo el técnico francés en rueda de prensa. “Tenemos que aceptar que esto puede pasar. Los partidos exigen mucho y cuando veo a mis jugadores, es que no descansan nunca. Entrenan, juegan aquí y juegan con sus selecciones”.

Zidane, que también ha perdido al delantero Marco Asensio por una lesión de rodilla, apuntó a la probabilidad de que los centrocampistas Luka Modric e Isco puedan reaparecer pronto tras haberse perdido los últimos cuatro partidos de Liga.

Y el problema de espalda de Marcelo, que tuvo al brasileño fuera de la cancha la semana pasada, podría no ser tan grave como se temió en un principio. “(Los tres) Van bien”, señaló.

El Madrid lidera la liga con 11 puntos, la misma cantidad que Athletic Bilbao pero con peor diferencia de gol.

Reporte de Joseph Cassinelli; editado en español por Jose Elías Rodríguez y Javier Leira