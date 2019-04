Manchester City recupera a Agüero para enfrentar al Tottenham por Liga de Campeones

El delantero del Manchester City Sergio Agüero se entrena en el estadio del Tottenham Hotspur en Londres, antes de un partido por la Liga de Campeones. Action Images vía Reuters/John Sibley

(Reuters) - El delantero del Manchester City Sergio Agüero se recuperó de una lesión muscular y podría regresar a las canchas en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones ante Tottenham Hotspur, dijo el lunes el técnico Pep Guardiola.

El argentino volvió a entrenar con normalidad luego de perderse los últimos dos partidos del City por una lesión en la victoria 2-0 sobre el Fulham por la Liga Premier el mes pasado.

“Entrenó con el equipo por primera vez (desde la lesión) y se siente mejor”, dijo Guardiola en una conferencia de prensa.

El defensor Kyle Walker sufrió una pequeña lesión en la semifinal de la Copa FA que ganó 1-0 el sábado el City frente al Brighton and Hove Albion, pero debería estar en condiciones de jugar el martes ante los “Spurs”, al igual que el defensor Benjamin Mendy.

“Se están recuperando (...) ahora entrenaremos. Kyle se siente mejor, ahora veremos cómo está. Benjamin se recuperó bien (...) Creo que estarán para mañana (martes) si el médico no me dice lo contrario”, sostuvo el técnico español.

Guardiola comentó que espera que el Tottenham mantenga su clásico poder de ataque en su intento por lograr su primera victoria europea en su nuevo estadio.

“Sabemos lo que vamos a enfrentar (...) Tenemos que saber manejar las situaciones. Si no lo hacemos, no estamos preparados para pasar”, dijo el español. “Daré mi mensaje a los jugadores, siempre que juguemos contra los ‘Spurs’, siempre jugarán de esa manera, no puedo esperar otra cosa”.

Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru. Editado en español por Rodrigo Charme