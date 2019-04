Guardiola espera reacción del City ante Tottenham tras dolorosa eliminación europea

Foto de archivo del DT de Manchester City Pep Guardiola reaccionando tras la eliminación de su equipo en Liga de Campeones. Abr 17, 2019 REUTERS/Phil Noble

(Reuters) - El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo que sus jugadores no olvidarán la dolorosa eliminación de la Liga de Campeones ante el Tottenham Hotspur, pero espera que muestren la misma intensidad exhibida a mitad de semana cuando enfrenten el sábado al club del norte de Londres por la Liga Premier.

La búsqueda del City por ganar cuatro títulos esta temporada llegó a su fin cuando fue eliminado el miércoles de la Liga de Campeones por una menor cantidad de goles anotados como visitante en la serie ante los Spurs, a pesar de ganar 4-3 el duelo de vuelta en el estadio Etihad.

“¿Crees que no duele o que lo he olvidado? Yo diría que no”, dijo Guardiola a periodistas el viernes. “No quiero que los jugadores olviden lo que viven (...) No quiero ver a mis jugadores decir que no importa. Quiero verlos reaccionar al dolor”.

“Lo que vivimos el miércoles pasado en términos de emoción, o simplemente de vida, fue increíble. Somos afortunados, tenemos la suerte de vivirlo. Más de 65.000 personas disfrutaron del momento más emocionante y luego, en un segundo, todo el mundo está devastado”, dijo en referencia al gol anulado por el VAR a Raheem Sterling que habría cambiado el resultado de la serie.

El City está a dos puntos del líder Liverpool en la Liga Premier, aunque los dirigidos por Guardiola tienen un partido menos y pueden lograr el bicampeonato si ganan sus cinco choques restantes.

“Creo que el partido contra los Spurs será tan intenso como el del otro día”, aseguró el entrenador español. “Atacar a los Spurs no es fácil. Es un equipo increíble, como hemos visto en los últimos partidos, pero lo intentaremos”.

Reporte de Hardik Vyas. Editado en español por Rodrigo Charme