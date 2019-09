Messi quería que Neymar volviera al Barça

BARCELONA (Reuters) - Lionel Messi dice que quería que Neymar volviera al Barcelona este año, ya que el brasileño habría ayudado al club a dar un salto adelante, y añadió que su excompañero de equipo estaba deseando volver a unirse a los campeones de la Liga.

El Barça pasó la mayor parte del final de la temporada negociando con el París St Germain para devolver a Neymar al Camp Nou dos años después de que se marchara por un récord mundial de 222 millones de euros (198,77 millones de libras), pero los catalanes no lograron llegar a un acuerdo con los campeones de la Ligue 1.

“La verdad es que sí, me hubiese encantado que viniera Neymar”, dijo el capitán del Barça al diario Sport el jueves.

“Entiendo a la gente que estaba en contra. Y es normal por todo lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó. Es normal y lógico que haya mucha gente que no quiera que vuelva, pero pensándolo a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo”, añadió el astro argentino.

“Obviamente nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidad de conseguir los resultados que todos queremos. Me hubiera gustado que hubiera venido por lo que implicaría, no solo a nivel deportivo, sino también a nivel de club por lo que significa a nivel de clubs, de sponsor, de imagen, de crecimiento. El club hubiera dado un salto también. Pero bueno, no se dio”, añadió.

El presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, dijo la semana pasada que el club hizo todo lo posible para fichar a Neymar, pero admitió que no pudo cumplir con el precio que le pedía el PSG por el delantero, que marcó 105 goles en cuatro temporadas con los catalanes.

“No sé lo que pasaba dentro de la directiva. Sé lo que hablaba con Ney, lo que me contaba él de cómo iban las cosas. Tenía muchas ganas de venir”, dijo Messi, que no ha podido jugar esta temporada debido a una lesión en el sóleo.

“También entiendo que es muy difícil negociar con el PSG después de todos los ida y vuelta que tiene con el Barcelona. Y es difícil por tratarse de Ney, que es uno de los mejores. Nunca son fáciles estas negociaciones”.

Messi, el máximo goleador de todos los tiempos del Barça, también dijo que no tenía planes de abandonar a los catalanes en ningún momento, poco después de que el club confirmara que su contrato contiene una cláusula que le permite decidir al final de cada temporada si quiere marcharse gratis.

“Sí puedo decir que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa”, dijo.

“Quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador”.

