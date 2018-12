Argentino Alustiza abandona Pumas en México tras ser descartado por DT Patiño

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El delantero argentino Matías Alustiza informó el viernes que saldrá de Pumas UNAM, debido a que no está en los planes del director técnico David Patiño para el próximo torneo Clausura del fútbol mexicano que inicia el 4 de enero.

La salida de Alustiza se da cinco días después de que Pumas fue eliminado por América en las semifinales del torneo Apertura con un marcador global de 7-2.

“Por este medio me toca despedirme, ayer (jueves) me llamó el director deportivo Leandro Augusto para comunicarme que David Patiño ya no me iba a tener en cuenta porque quería darle más oportunidad a Brian Figueroa”, escribió Alustiza en sus redes sociales.

“Gracias a cada uno de mis compañeros y en especial a la gran afición de Pumas que son los que hacen grande a esta institución, gracias por su apoyo y reconocimiento en cada partido. Fueron los que me dieron la motivación y confianza para jugar cada minuto que me tocó entrar”, agregó.

El delantero de 34 años fue suplente en los 16 partidos que participó durante el torneo Apertura, donde anotó tres goles.

Medios locales informan que Alustiza regresará al Atlas, club dueño de su carta.

Además de Pumas y Atlas, Alustiza ha jugado en México con Puebla y Pachuca.

También ha militado en los clubes argentinos Santamarina de Tandil, Chacarita Juniors y Arsenal de Sarandí y en el ecuatoriano Deportivo Quito. En Europa jugó para los españoles Albacete y Xerez.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco, editado por Javier Leira