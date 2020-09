América golea y alcanza a líder en fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 2 sep (Reuters) - América goleó el miércoles 3-1 a Mazatlán en el inicio de la octava jornada del torneo Guard1anes del fútbol mexicano, con lo que llegó a 16 puntos para alcanzar al líder Cruz Azul, que también registra las mismas unidades pero una mejor diferencia de goles.

Foto de archivo de jugadores del América celebrando un gol durante la final del torneo Apertura 2019 ante Monterrey. Estadio Azteca, Ciudad de México. 29 de diciembre de 2019. REUTERS/Henry Romero

Henry Martín, Aldo Rocha en su propia portería y el paraguayo Richard Sánchez anotaron los goles de la victoria para las “Águilas”.

“Sumamos tres puntos, pero no me voy tranquilo porque el equipo no jugó bien, fuimos certeros, pero nos está faltando volumen de juego. Hoy lo único que puede ser rescatable es el triunfo”, dijo Miguel Herrera, quien se convirtió en el director técnico con más triunfos al frente del club con 134 victorias en 261 partidos.

“Piojo” Herrera superó a José Antonio Roca, quien registraba el récord de 133 triunfos en 284 partidos como director técnico del América.

Las “Águilas” del América se pusieron en ventaja a los 47 minutos con un potente disparo cruzado de Martín dentro del área tras recibir pase de Jorge Sánchez.

El segundo gol de los dirigidos por Miguel “Piojo” Herrera cayó a los 54 minutos cuando Rocha anotó en su propia meta al retrasar erróneamente el balón a su portero Miguel Fraga.

Tres minutos después, Sánchez anotó el tercero cuando metió el balón por el ángulo izquierdo al cobrar un tiro de castigo.

Mazatlán descontó a los 72 minutos con un remate del brasileño Camilo Sanvezzo tras centro enviado por César Huerta desde el sector derecho.

La actividad continuará el jueves cuando Querétaro enfrente a Toluca y Pachuca juegue ante Atlético de San Luis.

El viernes se disputarán los partidos entre Necaxa-León, Tijuana-Monterrey y Bravos de Ciudad Juárez-Santos Laguna.

La jornada se completará el sábado cuando Pumas UNAM reciba a Puebla, Cruz Azul visite al Atlas y Guadalajara enfrente a Tigres UANL.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco