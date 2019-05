San Luis empata de visita ante equipo de Maradona en final de ida de ascenso del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 2 mayo (Reuters) - Atlético de San Luis sacó el jueves un empate 1-1 de su visita a Dorados de Sinaloa, dirigidos por el argentino Diego Maradona, en el partido de ida por la final del ascenso en el torneo Clausura del fútbol mexicano.

Foto del jueves de Diego Maradona, director técnico de Dorados de Sinaloa, dando instrucciones a sus jugadores durante el partido de ida por la final del ascenso en México que empató 1-1 ante San Luis. Mayo 2, 2019. REUTERS/Henry Romero

La serie se definirá el domingo en el estadio Alfonso Lastras de San Luis.

“Creo que el resultado nos condena a nosotros, pero no vamos a caernos, seguimos en la final y nos duele porque nosotros hacíamos otras cuentas. El fútbol tiene estas cosas, te da y te quita”, dijo Maradona en rueda de prensa tras el partido.

“Esto no es un nocaut, este equipo tiene una buena base, una buena experiencia y vamos a ir con la frente bien alta a San Luis. Me voy satisfecho, pero no contento con el rendimiento del equipo”, agregó.

Si San Luis -que en diciembre ganó el medio boleto para ascender al máximo circuito como campeón del torneo Apertura tras vencer a Dorados- se queda con la serie, automáticamente será el nuevo integrante en la primera división del fútbol mexicano.

Pero si los dirigidos por Maradona logran el título del torneo Clausura, ambos clubes deberán disputar otra serie para definir al equipo que asciende.

Dorados se puso en ventaja gracias a una polémica decisión del árbitro Juan Andrés Esquivel, quien a los ocho minutos marcó penal cuando el defensor español Enrique López rechazó con la cabeza un centro enviado desde el sector derecho.

Dos minutos después, el paraguayo Cristhian Báez definió la pena máxima.

“El tema de los árbitros es que cada uno interpreta el reglamento a su antojo, y el reglamento es solo uno. Hay árbitros buenos y árbitros malos, y éste es malo”, señaló Maradona.

San Luis logró el empate a los 71 minutos con un potente disparo de Juan David Castro dentro del área tras recibir pase de pecho del español Ian González.

El equipo visitante estuvo cerca de llevarse el triunfo a los 87 minutos con un disparo de Noé Maya que se estrelló en el poste derecho tras el desvío de un defensor.

“Quizás merecimos algo más, algún gol mas. No es que quede satisfecho, pero no nos podemos relajar porque faltan 90 minutos”, dijo el director técnico de San Luis, Alfonso Sosa.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco