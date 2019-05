San Luis gana a equipo de Maradona y asciende a primera división del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 5 mayo (Reuters) - Atlético de San Luis se convirtió el domingo en el nuevo integrante de la primera división del fútbol mexicano tras ganar 1-0 en tiempo extra a Dorados de Sinaloa, dirigidos por el argentino Diego Maradona, en el partido de vuelta por la final del ascenso en el torneo Clausura.

El español Unai Bilbao celebra su gol con el que San Luis ganó a Dorados de Sinaloa en el estadio Alfonso Lastras para ascender a la primera división del fútbol mexicano - Estadio Alfonso Lastras, San Luis, México- Mayo 5, 2019 REUTERS/Henry Romero

“Estoy triste por los chicos, no por mí, yo gané, perdí, empaté en la vida, estuve al borde de la muerte. A mí esto no me hace nada, estoy triste hoy por mis muchachos”, dijo Maradona a periodistas.

San Luis ascendió al máximo circuito del fútbol mexicano con un marcador global de 2-1 después del empate a un gol que sacó el jueves en su visita al llamado “Pez Dorado” en el partido de ida.

“¡Tenemos un nuevo miembro en la familia! Será un gusto encontrarnos con la afición potosina y con toda la pasión que se vive en el estadio Alfonso Lastras ¡Bienvenido @AtletideSanLuis a la #LIGABancomerMX!”, publico la Liga MX en sus redes sociales.

Los dirigidos por Alfonso Sosa ganaron en diciembre medio boleto para ascender al conquistar el torneo Apertura tras vencer a Dorados.

“Para nosotros era importantísimo consolidar este año el equipo en primera división, es un proyecto muy ambicioso y muy serio. Se tiene el respaldo de una institución de la jerarquía del Atlético de Madrid, un equipo a nivel mundial de los mejores, por eso no podíamos dejar pasar está oportunidad”, dijo Sosa.

“El objetivo siempre fue el mismo: volver a tener una oportunidad en la primera división. Desde el primer día que llegué acá teníamos muy claro a qué veníamos y se consiguió, se pudo consolidar esta final por méritos propios y a partir de mañana ya pensaremos en lo que viene”, agregó.

El gol del ascenso lo anotó el defensor español Unai Bilbao a los 13 minutos del primer tiempo extra cuando definió de volea después de que el portero argentino Gaspar Servio rechazó un centro enviado desde el sector izquierdo.

Ambos clubes finalizaron el partido con un hombre menos por las expulsiones del argentino Nicolás Ibáñez por San Luis y de Julio César Nava por Dorados.

De esta manera, Atlético de San Luis iniciará en julio su aventura en la primera división del fútbol mexicano.

“¡SOMOS DE 1ERAAAAAAAA! ¡Llegamos para quedarnos!”, publicó el Atlético de San Luis en su cuenta de Twitter.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco