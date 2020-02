Rafael Puente llega al Atlas de México como director técnico

Foto de archivo de jugadores del Atlas tras perder un partido de la Copa Libertadores ante Colo Colo. Santiago, Chile. 4 de marzo de 2015. REUTERS/Ivan Alvarado

CIUDAD DE MÉXICO, 31 ene (Reuters) - Rafael Puente fue presentado el viernes como director técnico del Atlas en sustitución del argentino Leandro Cufré, quien fue cesado ante los malos resultados obtenidos en el torneo Clausura del fútbol mexicano.

La directiva del equipo designó el jueves a Omar Flores como director técnico interino para dirigir al club en la cuarta jornada que ganó el viernes 2-1 ante Tijuana.

“Ya me urgía estar de este lado, mi sueño es esto, dirigir me apasiona. Sé que me encuentro con un grupo noble, generoso al esfuerzo y dispuesto a trabajar, y eso es un punto de partida trascendental”, dijo Puente tras su presentación.

El estratega de 41 años llega al Atlas después de dirigir a Querétaro y Lobos BUAP, a quien ascendió en el 2017.

Atlas se ubica en el sexto lugar del torneo con seis puntos después de dos triunfos y dos derrotas.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco