Chileno Castillo deja hospital tras sufrir trombosis en México

CIUDAD DE MÉXICO, 9 feb (Reuters) - El chileno Nicolás Castillo, delantero del América, el club más ganador del fútbol mexicano con 13 títulos, salió el domingo del hospital días después de someterse a una operación debido a una trombosis que sufrió a fines de enero.

Castillo, de 26 años, fue intervenido quirúrgicamente el 29 de enero tras presentar una trombosis en la arteria femoral superficial luego de someterse a una cirugía para tratar una lesión en el muslo derecho.

“Hoy, después de muchos días en el hospital me voy agradecido, bendecido, caminando, con vida y mi pierna intacta. Gracias a todos los doctores que hicieron posible y estuvieron en el momento preciso para yo estar aquí... ¡hoy tengo un partido aparte, y no lo voy a perder!”, publicó Castillo en su cuenta de Instagram.

“No sé lo que depare mi futuro, pero lo más valioso es que tengo una familia, amigos, compañeros, dirigentes, cuerpo técnico que no me dejaron solo nunca. GRACIAS a todos por sus preocupaciones, mensajes de ánimo, oraciones y buenas energías. Les deseo lo mismo que me desean pero por mil”, agregó el jugador junto a un video donde se le ve caminando apoyado en unos bastones y una foto sentado en una silla de ruedas.

Castillo llegó a las “Águilas” para el torneo Clausura 2019, pero desde su arribo al América ha sufrido constantes lesiones que solo le han permitido disputar 18 partidos y anotar nueve goles.

El delantero que llegó al América desde Benfica de Portugal, jugó para Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en los torneos Clausura 2017, Apertura 2017 y Clausura 2018.

Inició su carrera en el 2010 con la Universidad Católica de Chile, cuatro años después pasó al Brujas de Bélgica. En Europa también militó con el alemán Mainz 05 y el italiano Frosinone.

Con la selección de su país ha anotado cuatro goles en 24 partidos desde su debut en el 2013.

