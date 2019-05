Regreso de equipos México a Copa Libertadores se ve complicado, dice presidente federación

Foto de archivo de los jugadores de Tigres de México antes de jugar la final de la Copa Libertadores ante River Plate en Buenos Aires. Ago 5, 2015. REUTERS/Marcos Brindicci

CIUDAD DE MÉXICO, 8 mayo (Reuters) - El regreso de los clubes mexicanos a la Copa Libertadores se ve muy complicado debido a que la Conmebol y la Concacaf no han podido llegar a un acuerdo, reconoció el miércoles el presidente de la federación local, Yon de Luisa.

México salió de la Copa Libertadores en el 2016 por un problema de calendarios entre la Conmebol y las competencias locales del representante de la Concacaf.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) adoptó un calendario anual para la Copa Libertadores a partir del 2017.

“Desafortunadamente complicado, independientemente de que la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX deportivamente sí hemos mostrado nuestro interés, la realidad es que mientras no exista un acuerdo entre la Conmebol y la Concacaf no podremos participar en torneos que no sean de nuestra zona”, dijo De Luisa en rueda de prensa.

“Creo que hay méritos suficientes como para pensar que en un mediano y largo plazo exista un entendimiento y un acuerdo entre Conmebol y Concacaf para que sí se dé”, agregó.

Los clubes mexicanos jugaron la Libertadores como invitados desde 1998, tiempo en el que Cruz Azul, Guadalajara y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) alcanzaron la final pero cayeron ante el argentino Boca Juniors, Internacional de Brasil y River Plate de Argentina en 2001, 2010 y 2015, respectivamente.

“Esperemos que el día de mañana se puedan sortear esas dificultades y llegar a un acuerdo, pero hoy no hay posibilidad alguna”, apuntó el directivo.

