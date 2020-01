DT Siboldi se encuentra tranquilo pese a mal paso de Cruz Azul en México

Foto de archivo de Robert Dante Siboldi durante un partido de la Copa América 1997 entre las selecciones de Uruguay y Perú. Bolivia, 12 de junio de 1997. REUTERS/Sergio Moraes

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ene (Reuters) - El director técnico de Cruz Azul, el uruguayo Robert Dante Siboldi, aseguró el miércoles estar tranquilo a pesar de los malos resultados que ha tenido el equipo en el torneo Clausura del fútbol mexicano.

El club, uno de los más populares, negó el lunes estar interesado en el entrenador argentino Jorge Sampaoli para sustituir a Siboldi. [nL1N29P0RN]

“La verdad estoy muy tranquilo con lo que estoy haciendo, sé perfectamente de la urgencia de los resultados, Dios quiera que se me den para tener continuidad. Sé que el banco de Cruz Azul es muy difícil, complicado y complejo, pero no me espanta porque me siento preparado”, aseguró Siboldi en rueda de prensa.

La “Máquina Celeste” de Cruz Azul se ubica en el último lugar general del torneo Clausura con cero puntos tras perder ante Atlas y Atlético San Luis.

El estratega de 54 años llegó a Cruz Azul en septiembre del 2019, y al frente del equipo celeste registra tres victorias,

cuatro empates y cinco derrotas.

“No es la gente solamente, también parte de la prensa quiere mi salida. Es entendible y por eso buscamos resultados inmediatos para tener esa credibilidad y poder seguir armando un equipo competitivo a mediano plazo”, apuntó el ex técnico de Santos Laguna y Veracruz.

Con Santos Laguna consiguió el título del torneo Clausura en 2018.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco