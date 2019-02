Pumas México extiende más de cuatro años contrato a paraguayo González

Foto de archivo. El jugador de Pumas, el paraguayo Carlos González (izquierda), defiende el balón frente a su rival del América Mateus Uribe duranet el partido de ida de la semifinal de la Liga MX en el estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México, 6 de diciembre, 2018. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - Pumas UNAM, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, extendió el contrato del delantero paraguayo Carlos González por cuatro años y medio, informó el viernes el presidente del equipo, Rodrigo Ares de Parga.

González llegó al equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el 2018 tras salir de Necaxa, en donde jugó desde un año antes.

“Tuvimos que renegociar el contrato de Carlos González, llevarlo a cuatro años y medio y subimos sustancialmente su salario, pues lo queremos retener y no queremos que se nos vaya por dinero. El miércoles en la mañana se firmó una extensión de contrato que nos permite contar con ese jugador los próximos años”, dijo el directivo.

Con Pumas, el delantero de 26 años ha marcado siete goles en 20 partidos.

Además de Pumas y Necaxa, González ha jugado en los clubes chilenos Magallanes, Santiago Wanderers, San Marcos y Huachipato.

“Estamos poniendo dinero importante para retenerlos, eso no lo podíamos hacer antes. El jugador venía a pedir un aumento y no podíamos pagarlo y se tenía que ir, eso ya no va a pasar”, aseguró Parga.

Además de González, Pumas, dirigido por el argentino Bruno Marioni, cuenta en su plantel con el colombiano Jeison Andrés Angulo Trujillo, el español Alejandro Arribas, el argentino Víctor Malcorra, los chilenos Martín Rodríguez y Felipe Mora, y el paraguayo Juan Manuel Iturbe.

En la séptima jornada del torneo Clausura, Pumas recibirá el domingo al campeón América.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco