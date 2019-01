DT de Guadalajara México prohíbe uso de celulares en concentraciones

Foto de archivo del DT de Guadalajara, José Cardozo, en un partido de su equipo por el Mundial de Clubes. Dic 18, 2018. REUTERS/Suhaib Salem

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El director técnico de Guadalajara, el paraguayo José Saturnino Cardozo, implementó un reglamento interno en el que destaca la prohibición de los teléfonos celulares durante las concentraciones, lo que ha originado que el equipo marche como líder general del torneo Clausura del fútbol mexicano.

Las “Chivas” de Guadalajara registran un paso perfecto de tres triunfos en igual número de partidos, por lo que se ubican en lo más alto de la tabla general con nueve puntos.

“Hay muchas cosas que este equipo cambió y esperemos que sean para bien. En la concentración tenemos un psicólogo, entonces el celular te lleva a la desconcentración y lo que buscamos es estar concentrados en lo que estamos haciendo, después ya tenemos toda la semana para poder hablar”, dijo el miércoles Cardozo en rueda de prensa.

“En el vestuario no me gusta que el jugador use teléfono, me gusta que estén hablando entre ellos de lo que puede pasar en el juego, visualizar lo que puede suceder en un partido de 90 minutos o más, eso lo reglamentamos también, de que no pueden estar usando el teléfono en el vestidor”, agregó.

El técnico del llamado “Rebaño Sagrado” destacó la disposición y compromiso que tuvieron sus jugadores al aceptar el reglamento, algo que se ve reflejado en el buen accionar del equipo.

“Hemos hablado con los jugadores y lo entienden perfectamente. No encuentro otro camino para triunfar que la disciplina, el trabajo y el orden, no pasa por mi cabeza que un jugador desordenado pueda llegar a triunfar, es muy difícil”, apuntó Cardozo.

En la cuarta jornada del torneo Clausura, Guadalajara visitará el domingo a Santos Laguna, que marcha en el décimo lugar con cuatro puntos.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco