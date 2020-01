América se presenta en torneo mexicano con triunfo sobre Tigres UANL

Foto de archivo de Henry Martin peleando el balón con Nicolás Sánchez durante la final del torneo Apertura 2019 entre América y Monterrey en México. Estadio BBVA, Monterrey, México. 26 de diciembre de 2019. REUTERS/Daniel Becerril

CIUDAD DE MÉXICO, 18 ene (Reuters) - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 13 títulos, se presentó el sábado en el torneo Clausura con un triunfo por 1-0 ante Tigres UANL en la segunda jornada.

Las “Águilas” del América pospusieron su primer partido de la competencia debido a que el club pidió permiso para tener más días de pretemporada tras haber disputado el título del torneo Apertura ante Monterrey a finales de diciembre.

El gol del triunfo para América lo anotó Henry Martín a los 69 minutos cuando remató barriéndose en el área tras recibir centro de Giovani Dos Santos.

En tanto, el campeón Monterrey, que también pospuso su partido de la primera jornada, empató 2-2 ante Monarcas Morelia gracias a un doblete del argentino Nicolás Sánchez. Para Monarcas Morelia anotaron el chileno Martín Rodríguez y Aldo Rocha.

“Para mí el título quedó en el pasado, comenzó otro torneo y hay que seguir compitiendo, no me puedo quedar en los títulos. Que no tengamos el ritmo que queremos para presionar y para atacar rápido es normal, pero vamos a mejorar con los partidos”, dijo el director técnico de Monterrey, el argentino Antonio Mohamed.

En el otro encuentro del sábado, Pachuca y Guadalajara empataron 0-0.

La jornada se completará el domingo con los partidos entre Toluca-Necaxa, Querétaro-Tijuana y Santos Laguna-León.

En el inicio de la jornada, Bravos de Ciudad Juárez y Pumas UNAM empataron el jueves 4-4.

El viernes, Atlético de San Luis ganó 2-1 a Cruz Azul y Puebla derrotó 1-0 como visitante al Atlas.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco