ACTUALIZA 1-FÚTBOL-Colombiano Quiñones da triunfo visitante a Tigres UANL en México

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ene (Reuters) - Tigres UANL ganó el domingo 1-0 como visitante a Toluca en la cuarta jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano con gol del colombiano Luis Quiñones.

El club de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) llegó a siete puntos para ubicarse en el tercer lugar general, por abajo de Monterrey (10 unidades) y Guadalajara (nueve unidades).

“Es un alivio para nosotros siempre ganar un partido de visita y más en esta plaza que es tan difícil, es un orgullo poder sacar el resultado”, dijo el defensor Luis Rodríguez.

Quiñones, quien jugó para Toluca el torneo pasado, anotó el gol del triunfo a los 44 minutos con un potente zurdazo desde fuera del área tras quedarse con un débil rechace del defensor argentino Jonatan Maidana.

En los otros partidos del domingo, León goleó 4-0 en su visita a Querétaro con tantos del peruano Pedro Aquino, del ecuatoriano Ángel Mena y doblete de José Juan Macías.

“Me he caído en mi vida muchas veces y en todas me he levantado, y esta no será la excepción. Necesito evolucionar y parte de esa evolución es la que me va a obligar a levantarme de esta adversidad”, dijo el director técnico de Querétaro, Rafael Puente.

Tras la derrota, los jugadores de los “Gallos Blancos”, equipo que ocupa el último lugar de la clasificación sin sumar, dieron un mensaje respaldando al director técnico.

“Ahora más que nunca estamos más unidos y comprometidos con el cuerpo técnico, hemos dejado de hacer muchísimas cosas, hoy el León no nos ganó, nosotros lo perdimos. Debemos demostrar que creemos en lo que estamos haciendo, hemos tocado fondo y esto es un parteaguas”, dijo el mediocampista Javier Güemez.

En tanto, Santos Laguna cortó el paso invicto que registraba Guadalajara tras ganarle 1-0 con gol de José Juan Vázquez.

El sábado, Monterrey interrumpió la racha de 23 partidos sin perder que registraba el campeón América tras ganarle 3-2.

Pachuca venció 1-0 a Pumas UNAM, que tras la derrota despidió al director técnico David Patiño.

Cruz Azul derrotó 1-0 a Tijuana. En tanto, Necaxa y Monarcas Morelia empataron 0-0.

El viernes, Atlas ganó 3-1 a Lobos BUAP, mientras que Puebla logró su primer triunfo del torneo tras vencer 1-0 como visitante a Veracruz. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)