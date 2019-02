ACTUALIZA 1-FÚTBOL-Campeón América golea a Lobos en México con doblete de chileno Castillo

(Actualiza con citas y partidos)

CIUDAD DE MÉXICO, 23 feb (Reuters) - América, el actual campeón del fútbol mexicano, regresó el sábado a la senda del triunfo al golear 3-0 a Lobos BUAP con un doblete de su refuerzo, el chileno Nicolás Castillo, en la octava jornada del torneo Clausura.

Henry Martín completó la cuenta para las “Águilas”, que llegaron a su compromiso tras perder con León y Pumas UNAM.

“Tanto Miguel como el grupo me han dado mucha confianza y la tengo que regresar con goles dentro de la cancha, yo soy una pieza más del plantel y con el que me toque estar me debo entender, hoy me tocó con Henry, pero después será con Roger (Martínez) y luego con Oribe (Peralta)”, dijo Castillo.

“Vengo de seis meses de poca actividad pero de apoco me estoy soltando y teniendo la confianza para seguir aportando al equipo”, agregó.

Martín puso en ventaja al América a los 33 minutos cuando remató con la cabeza un centro enviado por Jorge Sánchez.

Castillo, quien llegó a las “Águilas” el 31 de enero, metió su primer gol a los 83 minutos con un punterazo desde fuera del área.

Cerca del final, el delantero de 26 años marcó su doblete con un potente disparo dentro del área tras recibir pase de Francisco Córdova en una jugada de contragolpe.

“La verdad es que el equipo está cada vez mejor, me deja contento. Martín y Castillo se entienden y generan ocasiones de gol, vamos a ver cómo va el equipo, pero esta dupla me deja contento”, dijo el director técnico Miguel Herrera.

En otros partidos del sábado, Querétaro logró su primer triunfo del torneo tras registrar siete derrotas consecutivas, al golear 3-0 a Monarcas Morelia, en la presentación de Víctor Manuel Vucetich como técnico de los “Gallos Blancos”.

Vucetich fue designado el lunes estratega de Querétaro con el objetivo de sacar al club del último lugar.

Pachuca ganó 3-1 a Guadalajara con goles de Víctor Guzmán y de los argentinos Ismael Sosa y José Ulloa. Para las “Chivas” descontó Isaac Brizuela.

Tijuana venció 2-1 como visitante a Necaxa con tantos del hondureño Brayan Beckeles en su propia portería y del argentino Gustavo Bou después de que el también argentino Brian Fernández adelantó al equipo local.

En tanto, Monterrey y Puebla empataron 0-0.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM reciba a León y Santos Laguna enfrente al Toluca.

El viernes, el francés André-Pierre Gignac anotó su gol número 100 con el que su club Tigres UANL ganó 1-0 como visitante al Atlas, mientras que Veracruz y Cruz Azul empataron 1-1. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)