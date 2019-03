FÚTBOL-Argentino La Volpe regresa como DT de Toluca en México después de 17 años

CIUDAD DE MÉXICO, 4 mar (Reuters) - El director técnico argentino Ricardo La Volpe volverá a dirigir al Toluca, 17 años después de haber estado en el banco de los “Diablos Rojos” por primera vez.

El llamado “Bigotón” de 67 años sustituye a José Luis Real, quien quedó como estratega interino del club tras el cese del argentino Hernán Cristante.

“Muy contento de volver a una institución que conozco, que busca los campeonatos, que es grande, que quiere seguir creciendo y ser la número uno. Vengo a ofrecer mi trabajo y experiencia, habrá que trabajar mucho con los jóvenes y espero dar los resultados”, dijo La Volpe tras su presentación el lunes.

“Tenemos una muy buena base de jugadores, pero lógicamente algo está pasando si no, no estaría yo acá. Sé que tengo jugadores inteligentes porque los conozco, tienen un nombre y considero que son figuras, lo que tengo que hacer primero cuando me junte con ellos es ver su estado de ánimo y saber qué es lo que pasa”, agregó.

Toluca, que no ganaba desde el 13 de enero, regresó el domingo a la senda del triunfo tras golear 3-1 a Veracruz en la novena jornada del torneo Clausura.

La Volpe no dirigía en México desde mayo del 2017 cuando anunció su salida del América después de que el club fracasó en su intento de entrar a la postemporada o liguilla para buscar el título del torneo Clausura.

Además de América, La Volpe también ha dirigido a los equipos mexicanos Jaguares de Chiapas, Atlante, Querétaro, Atlas, Toluca y Monterrey. Con los “Potros de Hierro” del Atlante conquistó el campeonato de la temporada 1992-1993.

En Argentina fue técnico de Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Banfield. En Egipto dirigió al club Pyramids.

A nivel de selecciones, dirigió a México en el Mundial de Alemania 2006, y estuvo al frente de Costa Rica en 2010 y 2011.

La Volpe iniciará el sábado su segunda etapa en el banco del Toluca cuando los “Diablos Rojos” visiten a Necaxa en la décima jornada del torneo Clausura.

“Todavía tengo posibilidad de competir por un campeonato porque hay liguilla”, apuntó La Volpe.

A la liguilla o cuartos de final entran los clubes que ocupan los primeros ocho lugares de la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Toluca se ubica en el decimocuarto lugar con 10 puntos, después de tres triunfos, un empate y cinco derrotas. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)