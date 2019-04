Maradona piensa dejar Dorados de México al final del torneo

Foto de archivo: El director técnico Diego Maradona reacciona desde la tribuna durante el partido por la final de ascenso entre Dorados de Sinaloa y Atlético de San Luis en el estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí, México. Dic 2, 2018 REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El argentino Diego Maradona dijo que está pensando en dejar de dirigir a Dorados de Sinaloa en la liga de ascenso en México al final del torneo porque considera que su presencia está afectando al club.

Maradona anunció sus planes después de que Dorados empató el viernes 1-1 ante Venados en la decimocuarta jornada del torneo Clausura.

“Acá hay algo raro, no me gusta, no soy policía, pero acá hay algo raro. Voy a hablar después con el presidente, que termine como termine esto quizás deje Dorados”, dijo Maradona en rueda de prensa.

“Hay un penal muy claro sobre (Amaury) Escoto, y ¿sabes por qué no lo cobran? Porque ustedes (periodistas) mañana van a decir que lo cobró porque era el equipo de Maradona, entonces yo le estoy haciendo mal a Dorados y por eso me voy (..) Hay un culpable que no juega y que está en el banco y soy yo”, agregó seriamente.

Maradona, quien llevó a Argentina a ganar el Mundial de 1986, llegó a Dorados en septiembre del 2018 y tres meses después llevó al club a la final del torneo Apertura que perdió ante Atlético de San Luis.

“Basta ya de fútbol, de peleas constantes, uno se porta mal y es el peor del mundo, se porta bien y es el peor del mundo. Lo que digo es que es injusto porque yo no puedo hacer nada”, señaló.

Maradona está bajo investigación por la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por dedicar el triunfo de su equipo sobre Tampico Madero la semana pasada al cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Ya mañana me pongo a trabajar para el próximo partido que es de vida o muerte porque queremos entrar a la liguilla”, apuntó.

El próximo compromiso de Dorados es el 12 de abril cuando enfrente al Atlético de San Luis en la decimoquinta jornada.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco