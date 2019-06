Veterano Peralta dice le quedan varios años como jugador de Guadalajara en México antes del retiro

Foto de archivo de Oribe Peralta festejando con Paúl Aguilar la obtención del campeonato del torneo Apertura 2018 con América. Estadio Azteca de la Ciudad de México. 16 de diciembre de 2018. REUTERS/Edgard Garrido

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El delantero mexicano Oribe Peralta aseguró el miércoles que la fecha de su retiro aún está muy lejos y que le queda mucho tiempo para aportar toda la experiencia en su nuevo club, las Chivas de Guadalajara.

El delantero de 35 años dejó el lunes el club América donde fue campeón para continuar su carrera por dos años con su máximo rival, las Chivas de Guadalajara.

“No pienso en el retiro, apenas estoy comenzando, sé que tengo 35 años, que no soy un jovencito, que pude haber perdido muchas cosas, pero he ganado mucha experiencia, así que en este momento no pienso en el retiro”, dijo Peralta tras su presentación.

“Me siento muy tranquilo porque sé que puedo aportarle mucho a la institución, así como dejar huella en mis compañeros. Estoy aquí para aportar la máxima esencia de Oribe”, agregó.

Peralta inició su carrera en el 2003 con Monarcas Morelia. Posteriormente jugó para Monterrey, Jaguares de Chiapas y Santos Laguna.

Formó parte de la selección que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres. También disputó los Mundiales del 2014 en Brasil y del 2018 en Rusia, competencia que marcó la despedida de Peralta de la selección.

“Cuando yo acepto el reto (de ir a Chivas) sabía que muchas personas no estarían de acuerdo, pero soy una persona a la que le gustan los retos y enfrentarlos con valentía, no es nada fácil por mi pasado pero ahora estoy aquí entregado al máximo”, apuntó Peralta.

Aficionados de América y Guadalajara mostraron su inconformidad en redes sociales por el cambio de club del delantero.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco, editado por Javier Leira