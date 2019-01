Fallece ex portero mundialista mexicano Pablo Larios

Foto de archivo del exarquero mexicano Pablo Larios (D) junto a Fernando Quirarte (C), Guido Buchawald (I) en un partido de leyendas de México y Alemania en el Zócalo. Jul 9, 2017. REUTERS/Carlos Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El ex portero mexicano Pablo Larios, mundialista con su selección en 1986, falleció el jueves tras ser operado debido a un paro respiratorio, informaron medios locales.

Larios, de 58 años, desarrolló su carrera en las décadas de 1980 y 1990. Con la selección de México jugó de 1983 a 1991.

“Se fue el mejor de todos los tiempos aunque le pese a muchos, sobre todo a los que no conocen el arco. Siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó, gracias a él la gente se acuerda mucho de mí. Creo que fui su obra maestra por todo lo que me entrenó. Gracias ídolo”, publicó el ex portero Jorge Campos en las redes sociales.

Larios defendió las porterías de los clubes Atlético Zacatepec, Cruz Azul, Puebla, donde fue campeón en la temporada 1989-1990, y Toros Neza.

“Con mucha tristeza me entero del fallecimiento de mi amigo, arquero mundialista en México 1986 y gran ser humano, Pablo Larios Iwasaki. Descanse en paz”, escribió el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco.

Larios se caracterizó por sus intrépidas salidas hasta el borde del área para atrapar el balón, abrazarlo fuertemente y rodar con él por el césped.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco