Español Arribas cierra ciclo con Pumas en el fútbol mexicano

Foto de archivo del defensor Alejandro Arribas en un partido por la semifinal del torneo Apertura 2018 en México entre Pumas y América. Estadio Azteca, Ciudad de México. 9 de diciembre de 2018. REUTERS/Henry Romero

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El español Alejandro Arribas se despidió el miércoles de Pumas UNAM, dos días después de que el club mexicano anunció que el defensor no entraba en planes para el siguiente torneo.

Arribas llegó al club de la Universidad Nacional Autónoma de México en diciembre del 2017 procedente del Deportivo La Coruña.

“Antes de comenzar una nueva aventura, no me quería ir sin antes despedirme de todos vosotros. Allá donde vaya siempre recordaré mi paso por este club donde he vivido bonitas experiencias y recuerdos que no olvidaré nunca”, escribió Arribas en una carta publicada en sus redes sociales.

“Desde ahora y siempre seguiré siendo un puma más. Un abrazo fuerte para todos”, agregó.

Con Pumas, el defensor de 30 años anotó dos goles en 39 partidos. Diversos medios señalan que Arribas regresará al Deportivo La Coruña.

Además de Pumas y La Coruña, Arribas ha defendido las playeras del Rayo Vallecano, Osasuna y Sevilla.

Reporte de Carlos Calvo Pacheco