FÚTBOL-Resultados y posiciones del torneo Clausura en México

CIUDAD DE MÉXICO, 6 abr (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el sábado y posiciones en la decimotercera jornada del torneo Clausura del fútbol mexicano: Cruz Azul 3 Querétaro 0 Tigres UANL 2 Pumas UNAM 0 León 2 Necaxa 1 Guadalajara 0 Lobos BUAP 1 Tijuana 3 América 2 Juegan el domingo: Toluca vs Monterrey Santos Laguna vs Pachuca Jugaron el viernes: Veracruz 0 Atlas 1 Puebla 1 Monarcas Morelia 1 Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS León 13 10 2 1 30 9 +21 32 Tigres UANL 13 9 2 2 24 11 +13 29 Monterrey 12 6 5 1 25 12 +13 23 América 13 7 1 5 23 16 +7 22 Cruz Azul 13 6 4 3 19 12 +7 22 Tijuana 13 7 1 5 16 16 0 22 Necaxa 13 6 3 4 25 19 +6 21 Puebla 13 5 5 3 14 12 +2 20 Pachuca 12 6 2 4 19 20 -1 20 Lobos BUAP 13 5 2 6 14 22 -8 17 Atlas 13 5 1 7 14 20 -6 16 Santos Laguna 12 4 3 5 14 15 -1 15 Guadalajara 13 4 3 6 12 14 -2 15 Toluca 12 4 2 6 14 18 -4 14 Pumas UNAM 13 3 4 6 13 17 -4 13 Monarcas Morelia 13 1 5 7 14 23 -9 8 Querétaro 13 2 1 10 8 26 -18 7 ** Veracruz 13 0 4 9 4 20 -16 4 ** Pierde la categoría al registrar el menor cociente en la tabla que define el descenso, que se determina con el promedio al dividir los puntos entre los partidos jugados durante seis torneos, y ya no dejará el último lugar de esa tabla aunque gane los partidos que restan en la temporada regular. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)