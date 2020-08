Resultados y posiciones del torneo Guard1anes del fútbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 28 ago (Reuters) - Resultados de los partidos disputados el viernes y posiciones en la séptima jornada del torneo Guard1anes del fútbol mexicano: Puebla 4 Toluca 1 Mazatlán 1 Tigres UANL 1 Juegan el sábado: Atlético San Luis vs América Guadalajara vs Pachuca Cruz Azul vs Necaxa Juegan el domingo: Pumas UNAM vs Tijuana Santos Laguna vs Querétaro Monterrey vs Bravos Ciudad Juárez Juegan el lunes: León vs Atlas Posiciones: PJ PG PE PP GF GC DIF PTS Cruz Azul 6 4 1 1 11 5 6 13 Toluca 7 4 0 3 12 14 -2 12 León 6 3 2 1 4 3 1 11 Puebla 7 3 1 3 11 7 4 10 Tigres UANL 7 2 4 1 10 7 3 10 América 6 3 1 2 12 10 2 10 Pumas UNAM 6 2 4 0 8 6 2 10 Pachuca 6 3 1 2 8 7 1 10 Monterrey 6 2 3 1 10 7 3 9 Necaxa 6 2 2 2 5 7 -2 8 Querétaro 6 2 1 3 8 7 1 7 Guadalajara 6 2 1 3 4 5 -1 7 Tijuana 6 2 1 3 5 9 -4 7 Bravos Ciudad Juárez 6 1 3 2 5 7 -2 6 Mazatlán 7 1 3 3 8 12 -4 6 Atlético San Luis 6 1 2 3 8 10 -2 5 Santos Laguna 6 1 2 3 6 9 -3 5 Atlas 6 1 2 3 5 8 -3 5 (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)