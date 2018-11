FÚTBOL-Resultados de los cuartos de final en torneo Apertura de México

CIUDAD DE MÉXICO, 29 nov (Reuters) - Resultados de los partidos de ida disputados el jueves correspondientes a los cuartos de final del torneo Apertura del fútbol mexicano: Toluca 2 América 2 Tigres UANL 2 Pumas UNAM 1 Jugaron el miércoles: Querétaro 0 Cruz Azul 2 Monterrey 1 Santos Laguna 0 Partidos de vuelta: Cruz Azul vs Querétaro (1 de diciembre) Santos Laguna vs Monterrey (1 de diciembre) Pumas UNAM vs Tigres UANL (2 de diciembre) América vs Toluca (2 de diciembre) (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)